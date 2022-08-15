Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ Киевской, Львовской и Тернопольской областей.

Соответствующие документы опубликованы на сайте украинского лидера.

В конце июля сообщалось, что Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ, на эту должность был назначен Виктор Хоренко.