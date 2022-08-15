Зеленский уволил начальников управлений СБУ Киевской, Львовской и Тернопольской областей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ Киевской, Львовской и Тернопольской областей.
- AP
- © Ukrainian Presidential Press Office
Соответствующие документы опубликованы на сайте украинского лидера.
В конце июля сообщалось, что Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ, на эту должность был назначен Виктор Хоренко.
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