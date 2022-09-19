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Гутерреш выразил надежду, что Москва и Киев обменяются пленными в формате «всех на всех»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что российская и украинская стороны проведут обмен пленными в формате «всех на всех».

«Обмен пленными — это позитивная вещь... Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен «всех на всех», чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — заявил Гутерреш в интервью РИА Новости.

ООН заинтересована в том, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договорённости в этом отношении, отметил он.

В конце июня власти Донецкой Народной Республики и Украины провели обмен пленными. Стороны обменяли по 144 человека.

Позднее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отказался вести диалог по обмену военнопленными с Донецкой и Луганской народными республиками.

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