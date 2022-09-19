Гутерреш выразил надежду, что Москва и Киев обменяются пленными в формате «всех на всех»
«Обмен пленными — это позитивная вещь... Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен «всех на всех», чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — заявил Гутерреш в интервью РИА Новости.
ООН заинтересована в том, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договорённости в этом отношении, отметил он.
В конце июня власти Донецкой Народной Республики и Украины провели обмен пленными. Стороны обменяли по 144 человека.
Позднее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отказался вести диалог по обмену военнопленными с Донецкой и Луганской народными республиками.