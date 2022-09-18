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РИА Новости: танки Leopard 1 могут стать основными кандидатами на «подарок» ВСУ от Шольца

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Если союзники «дожмут» канцлера Германии Олафа Шольца, то Германия сможет передать украинской армии основные боевые танки Leopard 1, которые «висят мёртвым грузом» на военном бюджете ФРГ, пишет РИА Новости.
РИА Новости: танки Leopard 1 могут стать основными кандидатами на «подарок» ВСУ от Шольца
  • Legion-Media

«В Берлине ещё несколько месяцев назад обещали отправить около сотни этих машин, но до сих пор этого не сделали. Это первые кандидаты на подарок ВСУ, так как висят мёртвым грузом на военном бюджете Германии. «Леопардов» окончательно сняли с вооружения в 2010-м, их хранение влетает в копеечку», — отмечает журналист Андрей Коц.

По его словам, бронепробиваемости их 105-миллиметровых орудий не хватает для эффективной борьбы с современными вариантами Т-72, Т-80 и Т-90, однако модифицированные машины оснащены хорошей системой управления огнём, приборами ночного видения и тепловизорами.

По мнению автора, в случае получения такой техники ВСУ могут использовать её для ведения боя из засад.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ушла от ответа на вопрос о поставках на Украину танков Leopard.

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