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Латвийский депутат призвал проверить сообщения о русофобской табличке в рижском автобусе

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Депутат сейма Латвии Андрей Юдин попросил службу госбезопасности провести проверку того, как в сети появились сообщения о дискриминационном объявлении в общественном транспорте в Риге, которое предлагает русскоязычным «использовать только заднюю площадку» в автобусе.
Латвийский депутат призвал проверить сообщения о русофобской табличке в рижском автобусе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил парламентарий, Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, было ли это «объявление» в действительности.

«Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путём составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», — написал Юдин в Twitter.

В августе президент Латвии Эгилс Левитс призвал к изоляции русскоязычных жителей республики, которые не поддерживают антироссийский курс Риги.

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