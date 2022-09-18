Латвийский депутат призвал проверить сообщения о русофобской табличке в рижском автобусе
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил парламентарий, Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, было ли это «объявление» в действительности.
«Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путём составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», — написал Юдин в Twitter.
В августе президент Латвии Эгилс Левитс призвал к изоляции русскоязычных жителей республики, которые не поддерживают антироссийский курс Риги.