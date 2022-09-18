Погранслужба Киргизии: обстановка на границе с Таджикистаном остаётся напряжённой

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана остаётся напряжённой. Об этом сообщила пограничная служба киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

«Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области (Киргизия) продолжает оставаться напряжённой», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, ночь с 17 на 18 сентября прошла «спокойно, без происшествий».

Ранее в ОДКБ приветствовали начало переговоров между Киргизией и Таджикистаном и призвали к мирному урегулированию конфликта.

Генсек ШОС Чжан Мин в рамках беседы с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым призвал Бишкек и Душанбе к дипломатическому урегулированию конфликта на границе.