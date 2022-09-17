Генсек ШОС призвал Киргизию и Таджикистан к мирному урегулированию ситуации на границе
- РИА Новости
Генсек ШОС выразил соболезнования семьям погибших в конфликте и заявил об обеспокоенности сложившейся ситуацией. Он отметил, что глава МИД рассказал о ситуации в зоне столкновений.
«Киргизская сторона заявила о неизменности своей позиции по мирному разрешению кризиса политико-дипломатическим путём во благо народов двух стран», — приводит РИА Новости сообщение МИД Киргизии.
Утром 17 сентября киргизская погранслужба сообщила, что таджикские военнослужащие обстреляли из миномётов село Паскы-Арык Баткенского района.
В ОДКБ приветствовали начало переговоров между Киргизией и Таджикистаном и призвали к мирному урегулированию конфликта.