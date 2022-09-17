В ОДКБ приветствовали переговоры между Киргизией и Таджикистаном

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствовали начало переговоров между Киргизией и Таджикистаном и призвали к мирному урегулированию конфликта.

«Приветствуем прекращение огня и начавшиеся переговоры между пограничными службами Кыргызстана и Таджикистана. Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос», — заявили ТАСС в секретариате ОДКБ.

В организации подчеркнули неприемлемость применения силы и выразили приверженность политико-дипломатическим методам.

«Конфликт необходимо урегулировать исключительно за столом переговоров мирным путем, невозможно больше допускать гибель людей», — добавили в ОДКБ.

Утром 17 сентября киргизская погранслужба сообщила, что таджикские военнослужащие обстреляли из миномётов село Паскы-Арык Баткенского района.

По данным пресс-службы киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Киргизии.