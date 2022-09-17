В Киргизии сообщили об обстреле приграничного села со стороны Таджикистана

Таджикские военнослужащие обстреляли из миномётов село Паскы-Арык Баткенского района Киргизии, сообщила киргизская погранслужба.

«Нарушив ранее достигнутые договорённости, начиная с 08:50 (05:50 мск. — RT) таджикская сторона обстреляла из миномётов населённый пункт Паскы-Арык Баткенского района», — приводит заявление ТАСС.

Отмечается, что обстрел прекратился в 08:55 (05:55 мск).

16 сентября президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе дополнительных сил от границ между государствами.

Ранее пограничная служба Киргизии заявила, что главы спецслужб Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня с 13:00 мск.