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Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отводе сил от границ между странами

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Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе дополнительных сил от границ между государствами.
Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отводе сил от границ между странами
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев

Об этом сообщает пресс-служба киргизского лидера.

«Стороны обсудили ситуацию на киргизско-таджикском участке государственной границы. Лидеры двух стран договорились дать поручения соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения», — говорится в заявлении.

Также была достигнута договорённость об ускорении работы Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.

Ранее пограничная служба Киргизии заявила, что главы спецслужб Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня с 13:00 мск.

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