На Украине выразили намерение легализовать трофейное и найденное оружие
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«Надеемся, что в этом законопроекте также будет предусмотрена модель легализации трофейного или найденного оружия», — приводит РИА Новости слова Бондаренко.
По его словам, если человек законно получил оружие, которое не было в собственности украинского государства, то он должен иметь право оставить его себе.
Он добавил, что главным условием является отсутствие криминального следа у оружия.
2 августа украинский президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос об официальной регистрации однополых браков в стране.