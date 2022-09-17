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Лукашенко заявил о формировании на Западе и Украине структур для свержения власти в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в западных странах и на Украине формируются силовые структуры для свержения власти в республике.
Лукашенко заявил о формировании на Западе и Украине структур для свержения власти в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом он сказал, выступая на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства.

«На территории этих государств, и особенно на Украине, нашли удобное место сегодня, формируются силовые подразделения для свержения власти в Белоруссии», — цитирует его РИА Новост.

Лукашенко подчеркнул, что в 1945 году восточнославянские народы, отбросив старые обиды, освободили Польшу от германского фашизма, а Варшава теперь отвечает Белоруссии «идеологическими диверсиями», фейками, поддержкой оппозиции.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал страны организации поддерживать усилия друг друга по защите своей безопасности и противодействовать попыткам внешних сил устроить в государствах ШОС «цветные революции».

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