Лукашенко заявил о формировании на Западе и Украине структур для свержения власти в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом он сказал, выступая на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства.
«На территории этих государств, и особенно на Украине, нашли удобное место сегодня, формируются силовые подразделения для свержения власти в Белоруссии», — цитирует его РИА Новост.
Лукашенко подчеркнул, что в 1945 году восточнославянские народы, отбросив старые обиды, освободили Польшу от германского фашизма, а Варшава теперь отвечает Белоруссии «идеологическими диверсиями», фейками, поддержкой оппозиции.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал страны организации поддерживать усилия друг друга по защите своей безопасности и противодействовать попыткам внешних сил устроить в государствах ШОС «цветные революции».