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Президент Казахстана Токаев подписал поправку о переименовании столицы в Астану

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправку к Конституции страны, которая подразумевает переименование столицы из Нур-Султана в Астану.
Президент Казахстана Токаев подписал поправку о переименовании столицы в Астану
  • Legion-Media

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Ранее парламент Казахстана одобрил поправки к Конституции о семилетнем сроке президентства и переименовании столицы.

До этого Токаев согласился включить в проект поправок к Конституции предложение казахстанских депутатов о возвращении столице республики прежнего названия Астана.

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