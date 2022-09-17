Президент Казахстана Токаев подписал поправку о переименовании столицы в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправку к Конституции страны, которая подразумевает переименование столицы из Нур-Султана в Астану.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

Ранее парламент Казахстана одобрил поправки к Конституции о семилетнем сроке президентства и переименовании столицы.

До этого Токаев согласился включить в проект поправок к Конституции предложение казахстанских депутатов о возвращении столице республики прежнего названия Астана.