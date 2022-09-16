Парламент Казахстана одобрил поправки в Конституцию о семилетнем сроке президентства и переименовании столицы.

Как сообщает ТАСС, члены обеих палат парламента Казахстана приняли в двух чтениях закон о поправках в Конституцию, которые предполагают введение однократного семилетнего президентского срока и возвращение столице республики прежнего названия Астана.

Как сообщил председатель Мажилиса (нижней палаты) Ерлан Кошанов, депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился включить в проект поправок к Конституции предложение казахстанских депутатов о возвращении столице республики прежнего названия Астана.