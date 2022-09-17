Российские ВКС нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации нацбатальона «Кракен»
- РИА Новости
«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен»... в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов», — говорится в заявлении Минобороны России.
Кроме того, подразделения ВС России уничтожили более 230 украинских военнослужащих в районе Зайцево в Донецкой Народной Республике.
Также ВСУ потеряли более 120 военных и семь танков в Херсонской области в результате безуспешной попытки наступления.