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Российские ВКС нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации нацбатальона «Кракен»

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Высокоточными ударами ВКС России уничтожили более 50 украинских солдат и свыше десяти единиц техники в Харьковской области.
Российские ВКС нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации нацбатальона «Кракен»
  • РИА Новости

«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен»... в районах Двуречное, Шевченково и Купянск Харьковской области уничтожено более 50 националистов», — говорится в заявлении Минобороны России.

Кроме того, подразделения ВС России уничтожили более 230 украинских военнослужащих в районе Зайцево в Донецкой Народной Республике.

Также ВСУ потеряли более 120 военных и семь танков в Херсонской области в результате безуспешной попытки наступления.

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