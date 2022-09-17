Российские подразделения уничтожили более 230 военных ВСУ в районе Зайцево

Подразделения ВС России уничтожили более 230 украинских военнослужащих в районе Зайцево в Донецкой Народной Республике.

«В районе Зайцево... уничтожено более 230 украинских военнослужащих, десять танков и 23 боевые бронированные машины», — сообщили в Минобороны России.

Удар также был нанесён по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что в боевых порядках украинских войск, пытающихся наступать в направлении некоторых населённых пунктов в ДНР, присутствуют инструкторы НАТО.