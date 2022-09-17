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В приграничной Баткенской области Киргизии ввели режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации введён в Баткенской области Киргизии, в приграничной зоне которой произошли боестолкновения с военными Таджикистана.
В приграничной Баткенской области Киргизии ввели режим ЧС
  • РИА Новости

Об этом сообщило МЧС Киргизии.

«На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя (президента в Баткенской области. — RT) Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года на территории Баткенской области введён режим чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.
Утром 17 сентября киргизская погранслужба сообщила, что таджикские военнослужащие обстреляли из миномётов село Паскы-Арык Баткенского района.

При этом накануне, 16 сентября, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе дополнительных сил от границ между государствами.

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