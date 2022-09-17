В приграничной Баткенской области Киргизии ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введён в Баткенской области Киргизии, в приграничной зоне которой произошли боестолкновения с военными Таджикистана.

Об этом сообщило МЧС Киргизии.

«На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя (президента в Баткенской области. — RT) Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года на территории Баткенской области введён режим чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.

Утром 17 сентября киргизская погранслужба сообщила, что таджикские военнослужащие обстреляли из миномётов село Паскы-Арык Баткенского района.

При этом накануне, 16 сентября, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе дополнительных сил от границ между государствами.