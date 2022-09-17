В приграничной Баткенской области Киргизии ввели режим ЧС
- РИА Новости
Об этом сообщило МЧС Киргизии.
«На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя (президента в Баткенской области. — RT) Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года на территории Баткенской области введён режим чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.
Утром 17 сентября киргизская погранслужба сообщила, что таджикские военнослужащие обстреляли из миномётов село Паскы-Арык Баткенского района.
При этом накануне, 16 сентября, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе дополнительных сил от границ между государствами.