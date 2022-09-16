Песков высказался об идее Зеленского по обмену военнопленных на поставки аммиака

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически высказался об идее президента Украины Владимира Зеленского об обмене украинских военнопленных на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса.

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?» — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, готовы ли в Кремле рассматривать такой вариант.

Ранее Зеленский заявил, что Киев согласен на экспорт российского аммиака через Украину только при условии возвращения украинских пленных.

До этого Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о состоявшемся с президентом России Владимиром Путиным диалоге на тему препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, а также продления зерновой сделки.