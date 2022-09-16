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Зеленский заявил о согласии на экспорт аммиака России при возвращении пленных

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласен на экспорт российского аммиака через Украину только при условии возвращения украинских пленных, сообщает агентство Reuters.
Зеленский заявил о согласии на экспорт аммиака России при возвращении пленных
  • Gettyimages.ru
  • © Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency

«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных», — приводит агентство слова Зеленского.

Он добавил, что предложил данную меру ООН.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о состоявшемся с президентом России Владимиром Путиным диалоге на тему препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, а также продления зерновой сделки.

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