Зеленский заявил о согласии на экспорт аммиака России при возвращении пленных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласен на экспорт российского аммиака через Украину только при условии возвращения украинских пленных, сообщает агентство Reuters.

«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных», — приводит агентство слова Зеленского.

Он добавил, что предложил данную меру ООН.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о состоявшемся с президентом России Владимиром Путиным диалоге на тему препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, а также продления зерновой сделки.