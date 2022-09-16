Зеленский заявил о согласии на экспорт аммиака России при возвращении пленных
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«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных», — приводит агентство слова Зеленского.
Он добавил, что предложил данную меру ООН.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о состоявшемся с президентом России Владимиром Путиным диалоге на тему препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, а также продления зерновой сделки.