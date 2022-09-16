Посол Татаринцев заявил о невозможности изолировать Россию от мира
Слова Татаринцева приводит Expressen.
Он также коснулся темы российской специальной военной операции на Украине.
«Мы побеждаем. Так и запишите», — заключил посол.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Московская конференция по безопасности стала демонстрацией бессмысленности попыток западных стран изолировать Россию, поскольку главы иностранных военных ведомств заявили о поддержке российского внешнеполитического курса.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что изоляция России существует только в мечтах бывших западных партнёров.