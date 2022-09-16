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Посол Татаринцев заявил о невозможности изолировать Россию от мира

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Российский посол в Стокгольме Виктор Татаринцев в беседе со шведскими журналистами заявил, что Россию невозможно изолировать от остального мира, а также призвал западные страны помнить об этом.

Слова Татаринцева приводит Expressen.

Он также коснулся темы российской специальной военной операции на Украине.

«Мы побеждаем. Так и запишите», — заключил посол.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Московская конференция по безопасности стала демонстрацией бессмысленности попыток западных стран изолировать Россию, поскольку главы иностранных военных ведомств заявили о поддержке российского внешнеполитического курса.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что изоляция России существует только в мечтах бывших западных партнёров.

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