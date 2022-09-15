Глава Курской области Старовойт поддержал призыв Кадырова по поводу добровольцев

Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к «самомобилизации» в регионах России.

«Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своём посту и помогать нашим войскам», — написал он в Telegram.

В общей сложности от Курской области в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации на Украине, отправлено более 800 добровольцев, рассказал Старовойт.

«В том числе и в наш батальон материально-технического обеспечения «Сейм», который будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего необходимого», — отметил он.

Все бойцы перед отправкой проходят подготовку в специальных центрах соответствующих подразделений, подчеркнул глава региона.

Как ранее заявил Кадыров, Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний, а «одним из таких начинаний сегодня должна стать самомобилизация».

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя его слова, сообщил, что республика подготовила более 1200 добровольцев для участия в спецоперации на Украине и формирует ещё два батальона.