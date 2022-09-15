военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава Курской области Старовойт поддержал призыв Кадырова по поводу добровольцев

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к «самомобилизации» в регионах России.

«Да, сейчас каждый глава региона должен действовать максимально ответственно на своём посту и помогать нашим войскам», — написал он в Telegram.

В общей сложности от Курской области в разные военные подразделения, участвующие в спецоперации на Украине, отправлено более 800 добровольцев, рассказал Старовойт.

«В том числе и в наш батальон материально-технического обеспечения «Сейм», который будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего необходимого», — отметил он.

Все бойцы перед отправкой проходят подготовку в специальных центрах соответствующих подразделений, подчеркнул глава региона.

Как ранее заявил Кадыров, Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний, а «одним из таких начинаний сегодня должна стать самомобилизация».

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя его слова, сообщил, что республика подготовила более 1200 добровольцев для участия в спецоперации на Украине и формирует ещё два батальона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить