Кадыров призвал глав регионов к «конкретным действиям» для помощи военным в ходе СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал власти российских регионов не словами, а конкретными действиями помочь военным, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать самомобилизация», — написал он в Telegram.

Кадыров призвал «не отсиживаться в ожидании» завершения спецоперации на Украине.

«Помощь должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров поручил составить списки тех, кто желает принять участие в специальной военной операции на Украине.