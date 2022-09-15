Кадыров призвал глав регионов к «конкретным действиям» для помощи военным в ходе СВО
- РИА Новости
«Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать самомобилизация», — написал он в Telegram.
Кадыров призвал «не отсиживаться в ожидании» завершения спецоперации на Украине.
«Помощь должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам», — подчеркнул глава Чечни.
Ранее Кадыров поручил составить списки тех, кто желает принять участие в специальной военной операции на Украине.