Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки тех, кто желает принять участие в специальной военной операции на Украине.

«Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих», — написал Кадыров в своём Telegram.

Он отметил, что призвал жителей Чечни молиться за участников боевых действий на Украине.

Ранее чеченский лидер заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений республики.

В Чечне завершено формирование трёх батальонов по 560 бойцов и специального полка из 1,5 тыс. бойцов. К выполнению любых боевых задач готовы 3180 обученных профессионалов.