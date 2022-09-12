Кадыров: все занятые в Запорожской области стратегические позиции надёжно контролируются

Все занятые в Запорожской области стратегические позиции находятся под надёжным контролем отряда специального назначения «Ахмат». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

«Все стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений «Ахмат», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, об этом ему сообщил командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев.

Кадыров также подчеркнул, что бойцы спецподразделения взаимодействуют со своими сослуживцами из других воинских формирований.

Кроме того, чеченский лидер заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений республики.

В Чечне завершено формирование трёх батальонов по 560 бойцов и специального полка из 1,5 тыс. бойцов. К выполнению любых боевых задач готовы 3180 обученных профессионалов.