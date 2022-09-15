Аксёнов: Крым уже подготовил 1200 добровольцев для участия в спецоперации на Украине

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что республика подготовила более 1200 добровольцев для участия в спецоперации на Украине и формирует ещё два батальона. Так он прокомментировал призыв чеченского лидера Ахмата Кадырова к регионам конкретными действиями помочь военным.

«Полностью поддерживаю инициативу главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир. Все регионы работают в этом направлении», — написал Аксёнов в Telegram.

Подготовленных добровольцев полностью обеспечивают экипировкой, средствами защиты, связи и разведки, отметил он.

«Процесс идёт, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные», — сказал глава Крыма.

Как ранее заявил Кадыров, Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний, а «одним из таких начинаний сегодня должна стать самомобилизация».

Он также поручил составить списки тех, кто желает принять участие в специальной военной операции на Украине.