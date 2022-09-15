В Запорожской области заявили о значительном увеличении потока беженцев со стороны Украины
- РИА Новости
«Поток со стороны Украины значительно увеличился... Если раньше на наши освобождённые территории возвращались 500—700 машин, на данный момент — больше тысячи (в день. — RT)», — приводит РИА Новости её слова.
Романиченко добавила, что сотрудники администрации раздают воду и продуктовые наборы людям, находящимся в очередях.
Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, несмотря на введение Киевом визового режима.