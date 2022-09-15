В Запорожской области заявили о значительном увеличении потока беженцев со стороны Украины

Поток беженцев через пункт пропуска в Васильевке в Запорожскую область со стороны Украины значительно увеличился. Об этом сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.

«Поток со стороны Украины значительно увеличился... Если раньше на наши освобождённые территории возвращались 500—700 машин, на данный момент — больше тысячи (в день. — RT)», — приводит РИА Новости её слова.

Романиченко добавила, что сотрудники администрации раздают воду и продуктовые наборы людям, находящимся в очередях.

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, несмотря на введение Киевом визового режима.