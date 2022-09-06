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МИД: граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года

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Граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, несмотря на введение Киевом визового режима. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«До 1 января 2023 года, когда окончательно прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках, граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз», — заявил Руденко.

Он рассказал, что вопрос принятия ответных мер российской стороной в настоящее время обсуждается.

«При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных. Принятие нами зеркальных мер путём введения визового режима для граждан Украины может негативно сказаться на рядовых украинцах, прежде всего беженцах..., а также на связях с родственниками, проживающими в России», — пояснил Руденко. 

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.

При этом в МИД Украины заявили, что наличие визы не гарантирует въезда на территорию страны.

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