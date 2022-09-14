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Песков опроверг сообщения СМИ о попытке заключить сделку с Киевом с началом спецоперации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение агентства Reuters о том, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак во время начала специальной военной операции на Украине якобы заключил с Киевом сделку, по которой Украина якобы отказалась бы от вступления в НАТО, но эта договорённость не была принята в России.
Песков опроверг сообщения СМИ о попытке заключить сделку с Киевом с началом спецоперации
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Такого никогда не было. Это абсолютно некорректная информация», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.

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