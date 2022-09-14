Песков опроверг сообщения СМИ о попытке заключить сделку с Киевом с началом спецоперации
- РИА Новости
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«Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Такого никогда не было. Это абсолютно некорректная информация», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.