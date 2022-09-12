В Кремле заявили, что спецоперация на Украине продлится до достижения поставленных целей
Специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», — сказал он.
Ранее Песков высказался о перегруппировке войск России в районе Балаклеи и Изюма.
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