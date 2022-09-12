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В Кремле заявили, что спецоперация на Украине продлится до достижения поставленных целей

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Специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что спецоперация на Украине продлится до достижения поставленных целей
  • РИА Новости

«Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», — сказал он.

Ранее Песков высказался о перегруппировке войск России в районе Балаклеи и Изюма.

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