В Кремле заявили, что спецоперация на Украине продлится до достижения поставленных целей

Специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», — сказал он.

Ранее Песков высказался о перегруппировке войск России в районе Балаклеи и Изюма.