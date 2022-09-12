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Песков: Путину докладывают о всех действиях военных в ходе спецоперации на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о перегруппировке войск России в районе Балаклеи и Изюма, отметив, что российскому лидеру Владимиру Путину докладывают о всех действиях военных в ходе спецоперации на Украине.
Песков: Путину докладывают о всех действиях военных в ходе спецоперации на Украине
  • РИА Новости

«Разумеется, всё, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, как президент России Владимир Путин отреагировал на перегруппировку.

Ранее Министерстве обороны Российской Федерации заявили о перегруппировке российских войск в районе Балаклеи и Изюма с последующей переброской сил в Донецкую Народную Республику.

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