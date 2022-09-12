Песков: Путину докладывают о всех действиях военных в ходе спецоперации на Украине
- РИА Новости
«Разумеется, всё, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», — сказал он.
Таким образом Песков ответил на вопрос, как президент России Владимир Путин отреагировал на перегруппировку.
Ранее Министерстве обороны Российской Федерации заявили о перегруппировке российских войск в районе Балаклеи и Изюма с последующей переброской сил в Донецкую Народную Республику.