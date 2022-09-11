Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в штабе «Единой России».

«Продолжается специальная военная операция. Все те цели, которые были поставлены президентом нашей страны, верховным главнокомандующим, они в ходе этой операции будут достигнуты», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим, комментируя первые итоги единого дня голосования, Медведев указал, что полученная партией поддержка «является лучшей гарантией того, что мы всё сделаем так, как необходимо».

Ранее Медведев заявлял, что спецоперация на Украине пока ещё идёт по максимально щадящему варианту.