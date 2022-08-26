Медведев: спецоперация на Украине сейчас идёт по максимально щадящему варианту

Специальная военная операция России в настоящее время идёт по максимально щадящему сценарию, в противном случае последствия для Украины были бы другими. Об этом заявил в интервью французскому телеканалу LCI зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Возвращаясь к этой операции, мы же с вами понимаем, что она сейчас идёт по максимально щадящему, умеренному варианту. Наша страна, а также силы Донецкой республики и Луганской республики действуют только в отношении Вооружённых сил Украины, которые в значительной степени действуют в парадигме националистического угара, в котором вообще существует сейчас эта страна. Иными словами, это действия против вооружённых сил», — заявил высокопоставленный чиновник.

Он подчеркнул, что если бы ситуация «была иной», то военная кампания могла бы завершиться гораздо быстрей.

«Но были бы совершенно иные последствия для Украины. Была бы разрушена полностью её инфраструктура, уничтожены центры принятия решений, органы власти и так далее. Мы на такой вариант не пошли», — отметил Медведев.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.