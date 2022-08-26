военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Медведев: спецоперация на Украине сейчас идёт по максимально щадящему варианту

Короткая ссылка
Специальная военная операция России в настоящее время идёт по максимально щадящему сценарию, в противном случае последствия для Украины были бы другими. Об этом заявил в интервью французскому телеканалу LCI зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: спецоперация на Украине сейчас идёт по максимально щадящему варианту
  • РИА Новости

«Возвращаясь к этой операции, мы же с вами понимаем, что она сейчас идёт по максимально щадящему, умеренному варианту. Наша страна, а также силы Донецкой республики и Луганской республики действуют только в отношении Вооружённых сил Украины, которые в значительной степени действуют в парадигме националистического угара, в котором вообще существует сейчас эта страна. Иными словами, это действия против вооружённых сил», — заявил высокопоставленный чиновник.

Он подчеркнул, что если бы ситуация «была иной», то военная кампания могла бы завершиться гораздо быстрей.

«Но были бы совершенно иные последствия для Украины. Была бы разрушена полностью её инфраструктура, уничтожены центры принятия решений, органы власти и так далее. Мы на такой вариант не пошли», — отметил Медведев.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить