В погранслужбе Киргизии заявили об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном

Очередная перестрелка произошла на границе Киргизии и Таджикистана между военными двух стран, сообщили в пресс-центре погранслужбы киргизского Госкомитета нацбезопасности.

Как утверждает пресс-служба, по состоянию на 14:00 (11:00 мск) в местности Как-Сай Баткенского района «пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана».

«Киргизские пограничники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжается», — сказали в погранслужбе РИА Новости.

Ранее в Киргизии сообщили о перестрелке с пограничниками на границе с Таджикистаном, после чего поступила информация о прекращении огня.

Власти Киргизии заявили, что ситуация на границе остаётся напряжённой.

В Таджикистане сообщили, что один таджикский пограничник погиб, двое получили ранения из-за миномётного обстрела.