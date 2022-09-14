Алиев и Макрон обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Лидеры Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон обсудили эскалацию конфликта на армяно-азербайджанской границе.

Об этом информирует пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора президент Франции выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Алиев заявил об ответственности Армении за «широкомасштабные провокации», в ответ на которые азербайджанская сторона принимает меры.

Ранее Макрон призвал вернуться к соблюдению режима прекращения огня между Баку и Ереваном.