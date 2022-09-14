Алиев и Макрон обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
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Об этом информирует пресс-служба президента Азербайджана.
«В ходе телефонного разговора президент Франции выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Алиев заявил об ответственности Армении за «широкомасштабные провокации», в ответ на которые азербайджанская сторона принимает меры.
Ранее Макрон призвал вернуться к соблюдению режима прекращения огня между Баку и Ереваном.