Минобороны России показало кадры боевой работы «Искандеров» в ночное время по объектам ВСУ
Как отметили в ведомстве, крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь их невозможно.
11 сентября российские войска нанесли удар по живой силе и технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск в Донецкой Народной Республике.
В августе армия России нанесла удар ракетой «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате прямого попадания уничтожены более 200 военных Вооружённых сил Украины, которые следовали в зону боевых действий в Донбассе.