Российское Минобороны показало кадры боевой работы расчётов ракетных комплексов «Искандер» ЗВО в ночное время по объектам инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Как отметили в ведомстве, крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь их невозможно.

11 сентября российские войска нанесли удар по живой силе и технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск в Донецкой Народной Республике.

В августе армия России нанесла удар ракетой «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате прямого попадания уничтожены более 200 военных Вооружённых сил Украины, которые следовали в зону боевых действий в Донбассе.