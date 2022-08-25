Армия России нанесла удар «Искандером» по эшелону ВСУ в Днепропетровской области

Армия России нанесла удар ракетой «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Уничтожены более 200 военных Вооружённых сил Украины, которые следовали в зону боевых действий в Донбассе.

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

«В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожены свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и десять единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе», — говорится в заявлении.

Также ВС России нанесли высокоточный удар по военному аэродрому Днепр, там уничтожены три самолёта Воздушных сил Украины.