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Премьер Украины: проект бюджета на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%

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Проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Премьер Украины: проект бюджета на 2023 год предусматривает инфляцию на уровне 30%
  • Gettyimages.ru

«Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен», — цитирует его РИА Новости.

Шмыгаль также рассказал, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает выделение $29,8 млрд на безопасность и оборону, что в четыре раза превышает сумму, запланированную на 2022 год.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об утрате Украиной финансовой самостоятельности.

По его словам, без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал заявление Володина.

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