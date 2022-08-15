Спикер Госдумы Володин заявил, что Украина потеряла финансовую самостоятельность
- РИА Новости
«Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — написал Володин в Telegram.
По его словам, ежемесячный дефицит украинского бюджета составляет $5 млрд.
Ранее Всемирный банк сообщил, что США выделят Украине ещё $4,5 млрд на поддержку бюджета.
В июле группа кредиторов Украины поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания госдолга с 1 августа до конца 2023 года.