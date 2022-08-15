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Спикер Госдумы Володин заявил, что Украина потеряла финансовую самостоятельность

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла финансовую самостоятельность и не может выполнять обязательства перед гражданами без помощи США и ЕС.
Спикер Госдумы Володин заявил, что Украина потеряла финансовую самостоятельность
  • РИА Новости

«Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — написал Володин в Telegram.

По его словам, ежемесячный дефицит украинского бюджета составляет $5 млрд.

Ранее Всемирный банк сообщил, что США выделят Украине ещё $4,5 млрд на поддержку бюджета.

В июле группа кредиторов Украины поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания госдолга с 1 августа до конца 2023 года.

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