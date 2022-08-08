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США предоставят Украине ещё $4,5 млрд на поддержку бюджета

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США выделят Украине ещё $4,5 млрд на поддержку бюджета, заявил Всемирный банк.
США предоставят Украине ещё $4,5 млрд на поддержку бюджета
  • Gettyimages.ru
  • © Nodar Chernishev / EyeEm

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в ВБ, средства направят на покрытие «социальных выплат, услуг в сфере здравоохранения и пенсий», помогут исполнению бюджетных обязательств «на национальном и региональном уровнях» на Украине.

Также отмечается, что к настоящему времени Всемирный банк мобилизовал почти $13 млрд в качестве экстренного финансирования на поддержку Киева. Более $6,3 млрд из этой суммы уже предоставлено Украине.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США объявило о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд.

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