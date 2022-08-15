Экономист Беляев поддержал слова Володина о финансовой несамостоятельности Украины
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«Об этом говорит прежде всего доход бюджета и общее состояние экономики. Общее состояние экономики Украины, как мы понимаем, совершенно плачевное. Экономика что-то там производит, как-то работает, как-то работает и сельское хозяйство, даже отгружается зерно, но это всё равно не те объёмы, которые требуются для дальнейшего бесперебойного функционирования экономики», — пояснил Беляев.
О бедственном положении экономики Украины также свидетельствует факт распродажи национального богатства страны, считает специалист.
«Сдаются пахотные земли, продаются сельскохозяйственные предприятия с пахотными землями. Многие предприятия, во всяком случае Польше, продаются со скидкой 50%... Долги дошли уже до такого состояния, когда отдаётся вот этот самый последний ресурс, который выносится на рынок для того, чтобы заработать хоть какие-то деньги», — добавил эксперт.
Ранее спикер Госдумы Володин заявил об утрате Украиной финансовой самостоятельности.
По его словам, без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами.