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Экономист Беляев поддержал слова Володина о финансовой несамостоятельности Украины

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Дарья Ускова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал заявление спикера Госдумы России Вячеслава Володина о том, что Украина потеряла финансовую самостоятельность и не может выполнять обязательства перед гражданами без помощи США и ЕС.
Экономист Беляев поддержал слова Володина о финансовой несамостоятельности Украины
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Об этом говорит прежде всего доход бюджета и общее состояние экономики. Общее состояние экономики Украины, как мы понимаем, совершенно плачевное. Экономика что-то там производит, как-то работает, как-то работает и сельское хозяйство, даже отгружается зерно, но это всё равно не те объёмы, которые требуются для дальнейшего бесперебойного функционирования экономики», — пояснил Беляев.

О бедственном положении экономики Украины также свидетельствует факт распродажи национального богатства страны, считает специалист.

«Сдаются пахотные земли, продаются сельскохозяйственные предприятия с пахотными землями. Многие предприятия, во всяком случае Польше, продаются со скидкой 50%... Долги дошли уже до такого состояния, когда отдаётся вот этот самый последний ресурс, который выносится на рынок для того, чтобы заработать хоть какие-то деньги», — добавил эксперт.

Ранее спикер Госдумы Володин заявил об утрате Украиной финансовой самостоятельности.

По его словам, без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами.

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