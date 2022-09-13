РИА Новости: ВС России уничтожили базу иностранных наёмников на Харьковском направлении

Российские военные уничтожили базу иностранных наёмников в Харьковской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что точное месторасположение базы было установлено при помощи беспилотников, удар произвели из миномётов.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал в стриме RT «Летучка» об обстановке в регионе.

13 сентября в Минобороны России заявили, что в результате ударов российских ВКС потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными.