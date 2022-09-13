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РИА Новости: ВС России уничтожили базу иностранных наёмников на Харьковском направлении

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Российские военные уничтожили базу иностранных наёмников в Харьковской области.
РИА Новости: ВС России уничтожили базу иностранных наёмников на Харьковском направлении
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что точное месторасположение базы было установлено при помощи беспилотников, удар произвели из миномётов.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал в стриме RT «Летучка» об обстановке в регионе.

13 сентября в Минобороны России заявили, что в результате ударов российских ВКС потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными.

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