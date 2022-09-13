Глава ВГА Харьковской области Ганчев рассказал об обстановке в регионе

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал в стриме RT «Летучка» об обстановке в регионе.

По его словам, люди, пожелавшие принять российское гражданство, но не успевшие выехать из Харьковской области, находятся в опасности.

«Это не зависит от того, были ли это учителя, которые проходили переподготовку и переучивались на российскую систему обучения, или же это были сотрудники обычного лесного хозяйства или какого-то ЖКХ. Значения для украинских националистов это не имеет никакого... Они будут говорить, что все они предатели», — заявил глава ВГА в эфире RT.

Он также рассказал, что фиксируются случаи мародёрства и убийства со стороны ВСУ.

«Всё это делается под контролем западных спецслужб», — заявил Ганчев.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, которые преподавали по российским учебным программам в Харьковской области.