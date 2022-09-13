Армения инициировала созыв Постоянного совета ОБСЕ

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян написал в своих соцсетях, что армянская сторона инициировала созыв Постоянного совета ОБСЕ в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«По инициативе Армении сегодня в 19:00 по ереванскому времени (18:00 мск) состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ», — цитирует его РИА Новости.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также сообщили о столкновении на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».