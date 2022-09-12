Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на помощь Запада киевскому режиму
Об этом он заявил на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
«В целом события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан», — цитирует Патрушева РИА Новости.
Несмотря на «масштабную помощь Запада нацистскому режиму» и беспрецедентное санкционное давление на Россию, «цели специальной военной операции будут достигнуты», подчеркнул он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее рассказал, в чём, по его мнению, состоят истинные цели проведения операции на Украине.