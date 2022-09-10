Кадыров рассказал, в чём видит цели проведения СВО на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал, в чём, по его мнению, состоят истинные цели проведения российской специальной военной операции на Украине.

«Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», — заявил Кадыров.

Глава Чечни напомнил о многолетнем предупреждении России о нерасширении НАТО.

Кроме того, отметил Кадыров, Россия «терпеливо, сдержанно, но доходчиво твердила, что не надо истязать и истреблять русскоязычное население Донбасса».

Также Кадыров подчеркнул, что угрозы «вернуть» Крым со стороны украинских властей безосновательны, поскольку именно сами жители Крыма предпочли жить в составе России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену в ходе телефонного разговора, что цели спецоперации на Украине будут выполнены.