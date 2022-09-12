СК проведёт проверку из-за уничтожения памятника советским солдатам в эстонском Тарту

Следственный комитет России проведёт проверку в связи с решением властей Эстонии уничтожить памятник советским солдатам в парке Раади города Тарту.

«В тартуском парке Раади начали демонтаж памятника советским солдатам. В ближайшее время археологи приступят к извлечению останков людей, похороненных рядом с памятником», — напомнило ведомство.

Как заявили в СК, подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о его решающей роли в победе над фашизмом.

16 августа в Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что если кто-то из находящихся в Эстонии на основании имеющегося вида на жительство иностранцев выступит против демонтажа советских памятников, то им стоит учесть вероятность аннулирования ВНЖ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его заявление прямой угрозой.