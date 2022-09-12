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В ООН допустили, что Украина столкнётся с энергетическими трудностями предстоящей зимой

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Множество домохозяйств на Украине рискует столкнуться с нехваткой электроэнергии предстоящей зимой. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
В ООН допустили, что Украина столкнётся с энергетическими трудностями предстоящей зимой
  • РИА Новости

«Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечёт разрушительные последствия», — цитирует его ТАСС.

По словам Дюжаррика, организация окажет Украине всю необходимую помощь по разработке программ зимовки и защиты населения.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рекомендовал гражданам запастись одеялами и тёплой одеждой в случае похолодания ниже -10 °C зимой, так как температура в помещениях будет установлена на уровне +17...+18 °C, что на 4 °C ниже нормы.

В июле сообщалось, что власти Украины обратились к администрации США с просьбой предоставить стране «газовый ленд-лиз» для прохождения отопительного сезона.

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