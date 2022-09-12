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ВС России нанесли удары в районе населённых пунктов Купянск и Изюм в Харьковской области

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В районе населённых пунктов Купянск и Изюм в Харьковской области ВС России нанесли удары по националистическому формированию «Кракен», 113-й бригаде территориальной обороны и 93-й механизированной бригаде.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что потери ВСУ составили до 250 военнослужащих.

11 сентября Минобороны сообщило, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В частности, был поражён пункт дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Клугино-Башкировка, были ликвидированы свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

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