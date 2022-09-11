В МАГАТЭ сообщили о начале консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в соцсетях о начале консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) охранной зоны ядерной и физической безопасности.

РИА Новости

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