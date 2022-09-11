В МАГАТЭ сообщили о начале консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны
- РИА Новости
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Отмечается, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси озабочен постоянными обстрелами станции.
«Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации», — приводит РИА Новости заявление МАГАТЭ.
Ранее Гросси призвал к немедленному прекращению обстрелов территории ЗАЭС.
Гросси добавил, что необходимо создать вокруг станции зону безопасности.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона сделает всё для недопущения ядерных инцидентов на Запорожской АЭС.