Пушилин заявил о прекращении работы одной из крупнейших шахт в ДНР из-за обстрелов ВСУ
- РИА Новости
«От постоянных целенаправленных обстрелов шахт они то и дело обесточиваются, приходится проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков из-под земли. Из-за постоянных обстрелов перестала работать шахта Засядько», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Кроме того, глава ДНР рассказал о трудностях на шахте Скочинского, которая также подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ.
По словам Пушилина, украинская сторона с помощью обстрелов преследует цель создания энергетического коллапса в Донбассе.
«За последние две-три недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критической инфраструктуре республики. Особенно достаётся энергетике», — заключил он.
1 сентября три шахты оказались обесточены в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ.
Ранее стало известно о гибели 13 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики при исполнении служебного долга в результате обстрела села Рубцы.