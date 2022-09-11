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Пушилин заявил о прекращении работы одной из крупнейших шахт в ДНР из-за обстрелов ВСУ

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Одна из крупнейших шахт Донецкой Народной Республики — шахта им. Засядько — прекратила свою работу из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил о прекращении работы одной из крупнейших шахт в ДНР из-за обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

«От постоянных целенаправленных обстрелов шахт они то и дело обесточиваются, приходится проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков из-под земли. Из-за постоянных обстрелов перестала работать шахта Засядько», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Кроме того, глава ДНР рассказал о трудностях на шахте Скочинского, которая также подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ.

По словам Пушилина, украинская сторона с помощью обстрелов преследует цель создания энергетического коллапса в Донбассе.

«За последние две-три недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критической инфраструктуре республики. Особенно достаётся энергетике», — заключил он.

1 сентября три шахты оказались обесточены в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ.

Ранее стало известно о гибели 13 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики при исполнении служебного долга в результате обстрела села Рубцы.

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