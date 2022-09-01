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Более 40 горняков в ДНР остались под землёй из-за обесточивания шахт после обстрела ВСУ

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Три шахты оказались обесточены в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ, более 40 горняков находятся под землёй, заявили в Минугля ДНР.
Более 40 горняков в ДНР остались под землёй из-за обесточивания шахт после обстрела ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Обесточены 3 шахты ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания». По оперативной информации, под землёй на шахте имени Скочинского находится 30 человек, на шахте имени Абакумова — семь, на шахте «Лидиевка» — четыре горняка», — говорится в заявлении ведомства.

Пострадавших нет, шахтёров будут поднимать на поверхность в соответствии с планом ликвидации подобного рода аварий.

Ранее стало известно о гибели 13 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики при исполнении служебного долга в результате обстрела со стороны ВСУ села Рубцы.

Также украинские военные обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибра 155 мм. В общей сложности было выпущено пять боеприпасов.

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